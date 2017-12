Opa’s aan de top: Bayern München rekent na opa-coach nu ook gepensioneerde keeper

Nu Neuer, Ulreich en Früchtl alle drie out zijn, moet Tom Starke depanneren in doel bij Bayern. En hij doet dat met verve. Foto: BELGAIMAGE

We moeten met z’n allen langer aan het werk en ook voetballers ontkomen er niet aan. De 36-jarige Duitse doelman Tom Starke hing eind vorig seizoen zijn handschoenen aan de haak en kreeg een functie als jeugdkeeperstrainer en -coördinator. Maar zaterdag riep zijn club Bayern München hem noodgedwongen weer tussen de palen. Met succes, want in Frankfurt hield “het oudje” de nul.

Bayern München lijkt het goede voorbeeld te willen geven in het optrekken van de pensioenleeftijd. In oktober haalde de Duitse topclub de 72-jarige Jupp Heynckes uit zijn trainerspensioen om Carlo Ancelotti op te volgen. En zaterdag stond de 36-jarige Tom Starke in Stuttgart tussen de palen, hoewel hij eind vorig seizoen afscheid had genomen van het profvoetbal en al aan de slag was als keeperstrainer en coördinator bij de jeugdacademie van de club.

Bayern kampt met een blessuregolf onder zijn doelmannen. Eerste keeper Manuel Neuer is sinds midden september out met een voetbreuk en werd vervangen door Sven Ulreich. Tegelijk riep Bayern Starke terug uit pensioen om op de bank plaats te nemen, af en toe afgewisseld door het 17-jarige talent Christian Früchtl. Maar Früchtl is nu geblesseerd aan de enkel en tijdens de opwarming in Frankfurt gebeurde het ondenkbare: Ulreich voelde last aan de adductoren en keek richting bank. “Ik had het meteen door”, zei de 36-jarige Starke. “Normaal gezien was het vorige zomer allemaal al voorbij voor mij.”

Carrière voorbij

Eind vorig seizoen had Starke nog drie wedstrijden mogen keepen voor Bayern, de 4-1-zege tegen Freiburg was zijn laatste officiële wedstrijd. “Hij was al aangesteld in zijn functie voor de jeugdacademie”, zei Heynckes. “Eigenlijk was zijn carrière als profspeler afgesloten. We moeten nu afwachten voor de partij tegen Köln woensdag.” Het is niet uitgesloten dat Starke dan opnieuw onder de lat staat. Zijn ploegmaats hadden niets dan respect voor wat “het oudje” uit zijn handschoenen schudde, al moet hij wel tegen een grapje kunnen. “Hij ziet er vijftig uit”, zei Javi Martinez over zijn kalende medespeler. Om zich snel te herpakken. “Maar hij keepte als een 28-jarige.”

Starke hield meerdere doelpogingen van Frankfurt tegen, waardoor Bayern aan één goaltje van Vidal genoeg had (0-1-zege) om voor de 23ste keer herfstkampioen te worden, de zevende keer op rij.

Om het nog wat straffer te maken: de onverwachte verlenging van zijn spelerscarrière in Frankfurt was Starkes honderdste wedstrijd in de Bundesliga.