Thibaut Courtois steekt ambitie niet weg: “België kan deze zomer wereldkampioen worden”

“Ik denk dat we mogen zeggen dat we meedoen voor de wereldtitel.” Dat zei Thibaut Courtois in gesprek met het VTM-programma Stadion. “We moeten de juiste instelling hebben en zeggen: Wij zijn de besten en gaan er onze kop voor leggen. Met het talent in de ploeg mogen we zeker zeggen dat we één van de kanshebbers zijn. In één wedstrijd kunnen we elke ploeg verslaan.”

Als België de kwartfinales haalt, wacht normaal Duitsland of Brazilië. Courtois speelt dan liefst tegen Brazilië. “Zij spelen een beetje als wij: vrij voetballen en aanvallen. Tegen die tegenstanders halen we meestal betere resultaten dan tegen ploegen als Duitsland die meer als een blok staan.”

Courtois gaf in het interview ook toe dat hij zijn kinderen soms mist, die met hun moeder in Madrid verblijven. “Soms vraag ik me af of ik niet beter over enkele jaren in Spanje zou spelen. Dat speelt mee in mijn contractgesprekken met Chelsea.” Courtois heeft nog anderhalf jaar een contract bij de Blues. Voor het einde van het seizoen wil hij een nieuwe verbintenis aangaan. “Normaal is dat bij Chelsea”, zei Courtois.