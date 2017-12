Ook tegen Anderlecht op rampzalig veld: daarom kan Club Brugge pas volgend jaar grasmat vervangen

Alsof je Lionel Messi zou laten voetballen op klompen. Club Brugge toonde gisteren tegen Lokeren – toch één helft lang – met zijn gekende recept waarom het momenteel op kop staat in de Jupiler Pro League, al deed het dat op een veld die voetbalfilosofie onwaardig. Het terrein in het Jan Breydelstadion is na de hevige sneeuwval van gisteren toe aan vervanging, iets wat tijdens de winterstop normaal zal gebeuren. Maar tot het zover is, speelt de best voetballende ploeg van het land wel op het slechtste veld. Niet bepaald leuk met het oog op de topper tegen Anderlecht van komende zondag.

Foto: GMA

Club Brugge liet al weten dat het na 27 december een analyse maakt van de grasmat, maar die datum wordt vervroegd naar volgende week maandag. Dat er tijdens de winterstop een nieuw veld komt, is haast zeker. Eerder kan niet, want door het feit dat Club nog drie keer thuis speelt voor Nieuwjaar, is er geen tijd voor de heraanleg van het A-veld. Geluk bij een ongeluk: Cercle speelt in 2017 niet meer thuis. Blauw-zwart nam al contact op met Cercle om de situatie te bespreken. Lees: ook de buren zullen moeten betalen. “Een goed veld is van levensbelang voor het voetbal dat wij spelen”, besloot Leko.

Mannaert wou afgelasting

De sneeuw op het veld zelf vormde nooit een probleem. Om 11 uur werd met de hulp van een tractor en tientallen stewards begonnen met ruimen. Vooral de gevaarlijke omstandigheden voor de fans was de reden dat zowel Mannaert als Leko de wedstrijd liever afgelast hadden gezien. “Dit zijn geen omstandigheden om een wedstrijd te laten plaatsvinden”, zei Mannaert een dik halfuur voor de match. “Afgelasting was de enige juiste keuze. Het gaat niet enkel over het veld: de wegen rond het stadion zijn amper berijdbaar, waardoor veel fans niet zullen komen opdagen.” Zijn coach trad hem bij. “Als de fans niet kunnen komen, mag er niet gespeeld worden. Normaal worden we gesteund door 30.000 fans, vandaag misschien 18.000.”

Nadeel tegen Anderlecht

Tegen Waasland-Beveren en Zulte Waregem lag het veld in Brugge er al slecht bij, na gisteren is de grasmat in Jan Breydel helemaal om zeep door de sneeuwbui die over België trok. Hier en daar werd zelfs zand gestrooid om onbespeelbare plekken te bestrijden. Woensdag wordt er opnieuw op gevoetbald in de beker tegen Charerloi, zondag komt Anderlecht al op bezoek. De Brugse greenkeepers zullen de komende dagen overuren moeten draaien, al is het heel jammerlijk dat de topper tegen Anderlecht op een bedenkelijke grasmat zal worden beslecht. “Het veld ligt er niet goed bij”, zuchtte Poulain achteraf. “Zowel woensdag tegen Charleroi als zondag tegen Anderlecht wordt dat een groot nadeel.”