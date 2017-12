COMMENTAAR. Club Brugge tegen Anderlecht? Neen, de echte topper is woensdag al

Die tweede helft leek nergens naar, maar anders dan vorige week in Eupen is er nu een verklaring voor. Als je na een kwart van de wedstrijd al met 3-0 voor staat tegen een rivaal die loopt te slaapwandelen, kan de voet al eens van het gaspedaal. In de beleving van Ivan Leko kan dit niet, maar als het voor Club Brugge loopt zoals in de eerste helft, hoeft hij lang niet zo boos te zijn als hij vorige week in de oostkantons – terecht – was. Het is toch een enorme kwaliteit van Leko dat hij zijn ploeg bijna elke wedstrijd op scherp krijgt. Misschien niet altijd van in het begin van de wedstrijd, dat is zeker zo. Maar tijdens die tien minuten rust slaagde hij er vorige week in Eupen wel in om de boel om te keren.