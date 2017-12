Na voetballes op Anderlecht droomt Charleroi luidop van… bekerwinst: “We mogen niet gulzig worden”

Net Anderlecht voetballes gegeven en stevig op de tweede plaats staan: een mens zou voor minder van de titel gaan dromen. Toch wil bij Charleroi (voorlopig? ) niemand gezegd hebben dat ze kampioen willen worden.

“Zo snel mogelijk zekerheid over Play-off 1”, is het enige wat Mazzu steeds weer herhaalt. Hein Vanhaezebrouck zei het dan maar in zijn plaats. “Er komen nog heel wat matchen, maar als Charleroi voorin blijft meedraaien, doen ze zeker mee. Ze hebben geen zwakke plekken.”

Realistisch gezien is de titel voor Charleroi wat hoog gegrepen. Maar toch: wie had gedacht dat Charleroi zou gaan winnen op Anderlecht door drie doelpunten te maken? “We hadden geen stress”, zei verdediger Dorian Dessoleil. “Anderlecht moest winnen, voor ons was alles hier bonus. De enige smet is dat we de match niet vroeger in een beslissende plooi hebben gelegd, maar we mogen niet te gulzig worden.”

Behalve als het over de beker gaat, dan begint heel Charleroi te watertanden. “Woensdag volgt onze belangrijkste match van het seizoen: de kwartfinale in Brugge. Dat we tweede staan is leuk, maar wij willen de beker”, zei middenvelder Gaetan Hendrickx.

Mocht Charleroi erin slagen om de beker te winnen, dan steekt het stilaan Standard naar de kroon als grootste Waalse club. “Zulke dingen ga ik niet verkondigen”, zei Mazzu daarop. “We zijn op de goeie weg, maar we hebben noch de infrastructuur, noch de middelen van een grote ploeg. En vergeet niet: wij kunnen alleen verdedigen, hè. We kunnen niks anders”, sloot de coach af met een cynische sneer richting de kritiek op het voetbal van Charleroi.