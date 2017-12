Manchester Derby ontaardde na afloop, ook Lukaku was betrokken: “Iemand gooide melk naar druipnatte Mourinho”

Manchester City trok zondag aan het langste eind in de altijd bitsige Manchester Derby. De wedstrijd, die eindigde op 1-2, verliep op het veld al bij al rustig, maar na het laatste fluitsignaal werd er wel een robbertje gevochten, zo melden verschillende Engelse kranten op maandag. United-coach José Mourinho kreeg zelfs een vol melkkarton over zich heen aan de kleedkamer van Manchester City...

Het opvallende verhaal domineert de maandagkranten in de Engelse pers. Na het laatste fluitsignaal in Old Trafford vond Manchester United-coach José Mourinho dat de spelers van Manchester City weinig respect toonden door onder andere te luide muziek af te spelen in de kleedkamers. ‘The Special One’ ging klagen bij zijn landgenoot en City-keeper Ederson, maar toen ontaardde de situatie helemaal.

De entourage van Manchester City zou flesjes water en melk naar Mourinho gegooid hebben, één van de flessen melk spatte uiteen tegen de muur waardoor de Portugees druipnat werd. Volgens ooggetuigen was ook Romelu Lukaku betrokken in het incident dat daarna uitbrak in de gang.

Foto: Photo News

Het voorval doet denken aan de ‘Pizza Gate’ uit 2004. Toen gooide toenmalig Arsenal-speler Cesc Fabregas in de kleedkamers van Old Trafford met een stuk pizza naar Sir Alex Ferguson nadat Arsenal verloor van ManUtd… “Ik hoorde plotseling veel lawaai en ik verliet de kleedkamer met mijn stuk pizza. Ik zag Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown en Patrick Vieira allemaal vechten met elkaar. Ik wou zelf ook iets doen, maar ik wist niet goed wat en toen heb ik met mijn stuk pizza gegooid”, gaf de Spanjaard dertien jaar later toe.