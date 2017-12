Engelse analisten zijn hard voor Lukaku: “Hij doet niet genoeg om die 85 miljoen te rechtvaardigen”

De commentaren in Engeland waren bijzonder hard voor Romelu Lukaku nadat hij in de Manchester-derby (ongewild en ongelukkig) twee assists uitdeelde aan Manchester City en zelf in het slot een grote kans op De Gea trapte. Dat Manchester United 85 miljoen euro voor hem neertelde, lijkt na deze pijnlijke 1-2-nederlaag vooral een (te) grote, extra last voor hem om dragen.

LEES OOK: Lukaku krijgt de volle laag op Twitter na flater: “Twee assists voor Big Rom vandaag”

Shearer: “Hij doet niet genoeg om die 85 miljoen te rechtvaardigen”

Alan Shearer vond in Match Of The Day dat de 85 miljoen euro die Manchester United aan Everton betaalde voor Lukaku stilaan weggesmeten geld lijkt. “Niemand stelde deze vragen eerder in het seizoen toen Lukaku elf doelpunten scoorde in zijn eerste tien wedstrijden”, vertelde de voormalige spits van onder meer Newcastle en de Engelse nationale ploeg. “Niemand stelde toen de vraag of Mourinho Lukaku wel had verbeterd en hoe.”

“Hij doet niet genoeg in wedstrijden om - en ik haat het om het te zeggen - zijn prijs te rechtvaardigen. Hij lijkt geen vertrouwen te hebben met twee goals op de dertien wedstrijden nu. Alles gaat een seconde of twee te traag en tegen de tijd dat hij weet wat te doen, is de kans weg. Al moet in zijn verdediging ook worden gezegd dat hij weinig goede ballen of passes kreeg.”

Maar over de gemiste kans in het slot was Shearer hard: “Vanuit het oogpunt van een spits is dat wat het verschil maakt tussen de zeer goede spitsen en de goede spitsen. Je krijgt zo’n kans en die moet raak zijn. Wat hij nu moet denken... Ik weet dat als ik een dergelijke kans had gemist, ik de volgende drie of vier dagen niet zou slapen. Tot de volgende wedstrijd of totdat ik opnieuw gescoord had. Tot dan zou ik met die gemiste kans in mijn hoofd zitten.”

Foto: AFP

Neville: “Hij worstelt met zichzelf”

Gary Neville analyseerde bij Sky Sports dat Lukaku “worstelde met zichzelf” in de Manchester. “Ik heb het niet alleen over worstelen in termen van het missen van kansen, hij worstelde ook om in de wedstrijd te geraken en om met vertrouwen te voetballen. Hij moet dat snel overwinnen, want hij staat in de spits bij Manchester United. Hij is nog een jonge kerel maar hij moet ook geloven dat hij verdient om daar te staan, het lijkt alsof hij dat in deze periode zelf niet gelooft.”

Toch wil de voormalige verdediger van United hem niet opgeven. “Als je voor zo’n hoge prijs komt, is er altijd druk. Maar ik zou niet te kritisch voor hem zijn, ik denk dat het vooral de ploeg is waarin hij speelt. Hij speelt niet met een David Silva of Kevin De Bruyne achter zich - hij moet het doen met slechte voorzetten. Ik denk dat die jongen heel de tijd zit te lopen maar geen kwaliteit krijgt van zijn ploegmaats.”

Foto: AFP

Henry: “Ik heb met hem te doen”

Ook Thierry Henry zat met Lukaku in. De assistent-bondscoach bij de Rode Duivels was co-commentator bij Sky Sports en zei hetvolgende na de gemiste kans van Lukaku in het slot: “Hoe goed de redding ook was, deze moest raak zijn. Ik heb medelijden met hem, want daar gaan de mensen het morgen over hebben...”

Bekijk hier de samenvatting van de Manchester-derby met twee ongelukkige assists en een gemiste kans van Lukaku in het slot: