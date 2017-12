Is Vermaelen helemaal terug op niveau? Spaanse pers, trainer en fans Barcelona zijn lyrisch na zege in Villarreal

Het kan verkeren, ook met een beetje geluk. Door blessures en schorsingen kreeg Thomas Vermaelen de voorbije weken volop zijn kans bij Barcelona en die greep de Rode Duivel met beide handen. In Spanje kunnen ze niet zwijgen over de verdediger en dat is goed nieuws voor de Rode Duivels met het oog op het WK.

Barcelona had het zondag niet onder de markt bij Villarreal maar won tegen tien man uiteindelijk wel met 0-2. Luis Suarez en Lionel Messi scoorden de doelpunten voor de Blaugrana, die zo aan de leiding blijven in de Primera Division. Thomas Vermaelen startte al voor de vijfde keer op rij in de basis en speelde alweer een uitstekende partij.

Het Spaanse Sport vond de Rode Duivel zelfs zo goed dat ze hem een 8/10 gaven. Enkel superster Messi en doelman Marc-André Ter Stegen kregen evenveel punten. “Hij verdedigde sterk, was goed aan de bal en zorgde voor enkele nuttige tussenkomsten. De Belg verbetert wedstrijd na wedstrijd”, klonk het.

Ook bij Marca hadden ze geen enkel negatief woord over voor Vermaelen. “In de afwezigheid van Javier Mascherano en Samuel Umtiti was het verrassend dat Thomas Vermaelen zo sterk presteerde. Hij verdedigde sterk en was uitstekend met zijn passing vanuit de verdediging.”

In Mundo Deportivo klonkt het zo: “Vermaelen was de enige verdediger die onberispelijk was in zijn verdedigende taken. Blessures remden hem steeds af bij Barcelona, maar gisteren speelde hij voor het eerst zijn vijfde wedstrijd op rij.” De krant voegde er ook nog aan toe dat de kwaliteit van Gerard Piqué naast de “herboren Vermaelen” een van de sleutels was in de zege tegen Villarreal.

“Geen twijfels meer”

Barça-trainer Ernesto Valverde weet intussen dat hij op zijn Belg kan rekenen. “We hebben geen twijfels meer over Vermaelen. Hij heeft zijn kans gekregen op een belangrijk moment voor de club en heeft die met beide handen gegrepen”, zei hij na de match van zondag. Eerder had hij ook al lof voor Vermaelen. “Ik zie dat hij zeer goed aan het spelen is. Hij geeft zich altijd en is sterk in de duels. Hij zorgt ook voor intercepties. Als hij gevraagd wordt om te spelen, doet hij dat altijd uitstekend.”

Vermaelen lijkt nu zelfs het voordeel van de twijfel te krijgen bij de fans van de Blaugrana:

Thomas Vermaelen the only player who has never had a bad game for FC Barcelona in the club's history. Not one! — Gastro (@Gastro_o) 10 december 2017

Gotta love Vermaelen man. Puts in these type of performances in big away games and he barely played football for the last 2 years — 10 (@zyl0h) 10 december 2017

Also, don't say this too loud, because the vibrations from our voices might injure him, but Vermaelen has been great. — Diana Kristinne (@DianaKristinne) 10 december 2017

Vermaelen don really impress me for the past few games oh! I don dey fall In love with am already — BarcaInPidign (@BarcelonaPidgin) 10 december 2017

No one mentions Vermaelen, but he did quite well!! — Nadyice (@nadyice_) 10 december 2017

Vermaelen TOP — Víctor. (@victorsto71) 10 december 2017

Vermaelen appreciation tweet. Man did well — O L A M I (@Feezybrown) 10 december 2017