Ronaldo versus Neymar is topaffiche in Champions League, Hazard moet naar Barcelona

Real Madrid - Paris Saint-Germain is de absolute topaffiche in de 1/8e finales van de Champions League. Cristiano Ronaldo en Neymar kijken elkaar na de winterstop in de ogen voor een plaatsje bij de laatste acht. De Chelsea-Belgen moeten het opnemen tegen Barcelona in de 1/8e finales, terwijl Tottenham werd uitgeloot tegen Juventus. De heenwedstrijden worden eind februari afgewerkt, de terugmatchen staan begin maart op het programma.

De wedstrijden:

Real Madrid - PSG

Juventus - Tottenham

Chelsea - Barcelona

FC Bazel - Manchester City

FC Porto - Liverpool

Bayern München - Besiktas

Sevilla FC - Manchester United

Shakhtar - AS Roma

De heenwedstrijden van de achtste finales staan gepland op 13, 14, 20 en 21 februari. De terugwedstrijden op 6, 7, 13 en 14 maart.