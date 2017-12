Na afloop van de loting voor de achtste finales van de Champions League kunt u hier de Europa League-loting LIVE volgen. Die wordt maandagmiddag in Nyon gehouden om 13u. Rode Duivels Yannick Carrasco en Dries Mertens slaagden er met Atlético Madrid en Napoli niet in door te stoten naar de tweede ronde in de Champions League, maar kunnen in de Europa League revanche nemen.