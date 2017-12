COLUMN. We moeten dringend in de zomer voetballen, want in de winter spelen slaat nergens op

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn. Deze week vertelt Wim hoe wintervoetbal hem het beslissende duwtje gaf om de sport vaarwel te zeggen.

Ik voelde mijn tenen niet meer door de kou. De velden waren zo hard bevroren dat het zelfs op plastic studs schaatsen was. Papa, mijn trouwste fan, bleef door het slechte weer liever thuis. Mama had me een behoorlijk nichterige kousenbroek in mijn voetbaltas gestopt uit schrik dat ik zou bevriezen in mijn korte broekje.

Vijf keer Teletekst, twee keer het radionieuws en helemaal geen afgelasting later verdrongen twaalf jongens van mijn leeftijd zich rond de veel te kleine verwarming van een ijskoude kleedkamer. Niemand had er zin in die dag.

Toen ik op mijn eenentwintigste stopte, gaf het slechte weer waarbij we in ons land vaak moeten voetballen me het beslissende duwtje. Ik was het beu ziek te worden door te lang bezweet in de kou te staan. Ik had genoeg spierblessures opgelopen doordat mijn spieren net wat te veel afgekoeld waren. Ik sport liever in de buitenlucht als de temperaturen aangenaam zijn en het zonnetje schijnt, zo simpel is het.

Sommigen zullen zeggen dat het er gewoon bij hoort, maar ik ken nog vele anderen die er hetzelfde over denken. En ik heb nog nooit van iemand gehoord die gestopt is omdat hij die zomerse temperaturen maar niets vond.

Nochtans is het een keuze dat we in de winter voetballen. Niemand verplicht de voetbalbond ertoe het seizoen van augustus tot mei te organiseren. Een verkeerde, onbegrijpelijke keuze. Er is niets logisch aan en het is slecht voor alle partijen.

Winterse afgelastingen schoppen de kalender in de war. Velden liggen er slecht bij en worden kapot gespeeld. Fans moeten negentig minuten in de kou zitten en raken moeilijk ter plekke. Clubs moeten extra geld uitgeven aan verwarming, schijnwerpers of zelfs nieuwe grasmatten en veldverwarming. Voor de voetballers zelf is het ongezond en onaangenaam. Voor sommigen zoals ik zelfs een reden om ermee te kappen.

Clubvoorzitters, bondsdokters, zelfs de enige Belg in het Uitvoerend Comité van wereldvoetbalbond FIFA: allemaal zijn ze tegen wintervoetbal. Maar uit traditie en omdat we nooit wat anders geprobeerd hebben, voetballen we nog steeds in de kou. We hebben het voetbal geleerd van de Engelsen, waar het begon met competities tussen scholen. Voetbal is daardoor altijd een sport geweest die beoefend werd van schooljaar tot schooljaar.

Maar het kan ook anders. Over de hele wereld spelen veel landen van maart tot november. Dichter bij ons doen landen als Zweden of Noorwegen er al lang aan mee. Dat systeem hebben ze intussen al in Ierland overgenomen, terwijl ook Schotland er oren naar heeft. Zo’n overstap is in landen als Spanje, Frankrijk of Italië moeilijk door de hoge temperaturen in de zomer, maar het Belgische klimaat leent er zich prima toe.

De aangenamere temperaturen zouden meer toeschouwers naar de velden lokken. Die velden zouden in betere staat zijn, en dat zou de kwaliteit van het voetbal dan weer ten goede komen. Onze hoogste klasse zou drie maanden lang bijna geen concurrentie hebben van de grote buitenlandse competities voor de aandacht van de tv-kijker. Clubs zouden ingespeeld zijn bij het betwisten van die belangrijke Europese voorrondes.

En wat dan met de grote landentoernooien, die steevast in de zomer worden gespeeld, denkt u? Wel, wat dat betreft mag de Belgische voetbalbond misschien zelfs een voorbeeld nemen aan de FIFA, dat het WK 2022 in de winter zal laten doorgaan. Wie zegt dat er zo in de toekomst niet meer zullen volgen?

Is het dan niet ontzettend moeilijk van wintervoetbal over te gaan naar zomervoetbal? Niet per se. De afgelopen jaren is zo’n overstap ook zonder problemen gelukt in Argentinië en Rusland. Ierland deed het door de start van de competitie een maand vooruit te schuiven en zijn kalender helemaal vol te plannen. In België zou een seizoen uitzonderlijk zonder play-offs spelen al een oplossing kunnen zijn.

Toegegeven, België is geen Scandinavië, zelfs geen Ierland of Schotland. En er zullen een boel voetballers beter tegen de kou kunnen dan ik. Maar elk jaar vinden we dat onze meest populaire wintersport afgelast moet worden omdat het… winter wordt. Dat zou toch een belletje moeten doen rinkelen.

Warme groet uit het zaalvoetbal,

Wim