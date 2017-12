Roman Bezus (STVV) riskeert één speeldag schorsing, Reviewcommissie roept Angban (Waasland-Beveren) op

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en een boete van 400 euro voorgesteld aan Roman Bezus. De Oekraïense spelmaker van STVV werd zondag na een bediscussieerbare tussenkomst van de videoref rechtstreeks uitgesloten. Waasland-Beveren-middenvelder Victorien Angban moet voor de Reviewcommissie verschijnen.

Tijdens de slotwedstrijd van de achttiende speeldag tegen Zulte Waregem (1-1) kreeg STVV iets voorbij het halfuur een serieuze tegenvaller te verwerken. Scheidsrechter Jonathan Lardot floot eerst een vrije trap in het voordeel van de thuisploeg voor een duwfout op Bezus. De videoref maande Lardot echter aan de fase te herbekijken. Uit de beelden bleek dat Bezus zelf met een gestrekt been vooruit op Marvin Baudry was gevlogen, wat de Oekraïner van STVV op een rode kaart kwam te staan.

Indien de Kanaries het schikkingsvoorstel aanvaarden, mist Bezus het competitieduel op het veld van rode lantaarn Eupen (16 december). In het andere geval verschijnen club en speler dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie. Bezus heeft geluk, uitgerekend vorige week liep de termijn voor een voorwaardelijke schorsing van een speeldag af.

Reviewcommissie roept Victorien Angban (Waasland-Beveren) op strafbank

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag op basis van de tv-beelden van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League beslist Victorien Angban te laten vervolgen door het Bondsparket.

In de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Standard (3-1) ontsnapte de Ivoriaanse middenvelder in minuut twaalf aan de rode kaart. Angban tacklede over de bal en plantte zijn studs zo op het scheenbeen van Standard-verdediger Uche Agbo. Scheidsrechter Jan Boterburg hield het op een gele kaart, maar door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie moet Angban alsnog een schorsing vrezen. De Ivoriaan van de Waaslanders moet zich volgende week dinsdag (19/12) verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Vijf minuten na het incident met Angban deelde Standard-aanvaller Orlando Sa een stevige duw uit aan Valtteri Moren, die het terrein geblesseerd moest verlaten. De Reviewcommissie herbekeek de fase, maar vond een vervolging niet nodig. Ook Guus Hupperts (Lokeren), Aleksandar Bjelica (KV Oostende) en Dylan Batubinsika (Antwerp) gaan vrijuit.

Van de negentiende speeldag in de Proximus League (1B) werden drie fases geanalyseerd. De Westerlo-spitsen Benjamin De Ceulaer en Jens Naessens hoeven net als Brice Cyril Ntambwe (Lierse) geen strafvordering te vrezen.