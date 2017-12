Vader van Anderlecht-speler Alexandru Chipciu overleden

De vader van Anderlecht-winger Alexandru Chipciu is overleden. Dat heeft paars-wit maandag bekendgemaakt.

“De hele club wenst haar speler en diens familie en vrienden de nodige sterkte in deze moeilijke tijden”, zo klinkt het. De eerstvolgende wedstrijd van Anderlecht is de topper van de 19e speeldag, die komende zondag om 14u30 doorgaat op het veld van leider Club Brugge.

De 28-jarige Chipciu ruilde in de zomer van 2016 Steaua Boekarest voor Anderlecht. De Roemeense international kwam dit seizoen in zestien wedstrijden in actie voor de landskampioen maar onder Hein Vanhaezebrouck kwam hij nog amper aan spelen toe.