Opluchting bij KV Mechelen: Tim Matthys krijgt positief nieuws over zijn blessure

Er werd gevreesd voor de kruisbanden maar de blessure die Tim Matthys zaterdag opliep tegen KV Oostende valt al bij al nog mee. Dat kreeg de speler van KV Mechelen maandag te horen na onderzoek in het ziekenhuis.

Even terug naar zaterdag. Matthys wilde het spel verleggen naar de linkerflank maar ging in de 53e minuut zonder contact neer. Hij schreeuwde het uit van de pijn. “Ik vreesde op het veld het ergste, maar in kleedkamer heb ik al hoopvolle signalen gekregen”, reageerde Matthys toen. “Ik heb geen krak gehoord en kan mijn been nog altijd strekken. Ik hoop dus dat het niet te ernstig zal zijn. Het is bang afwachten.”

Na een MRI-scan kreeg Matthys maandag vrij goed nieuws te horen. Hij liep weliswaar een barstje op in de rechterknie maar zijn kruisbanden werden niet geraakt. Matthys komt voor de winterstop niet meer in actie maar zal al na nieuwjaar de trainingen kunnen hervatten bij KV Mechelen.