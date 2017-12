Anderlecht betaalt boete van 2.000 euro na incidenten in bekerduel tegen Standard

Anderlecht - RSC Anderlecht heeft de boete van 2.000 euro die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voorstelde als minnelijke schikking na supportersincidenten tijdens het bekerduel tegen Standard (0-1) aanvaard. Dat bevestigde woordvoerder David Steegen maandag.

Enkele fans gooiden met projectielen (vuurpijl en plastic bekers), waardoor scheidsrechter Luc Wouters besliste de geaccidenteerde ‘Clasico’ tijdelijk stil te leggen. Het Bondsparket stelde een minnelijke schikking van 2.000 euro boete voor en gaf Anderlecht tot afgelopen zondag om daarop te reageren. De landskampioen besliste zich niet te verzetten tegen de vordering, waardoor paars-wit dinsdag ook niet meer voor de Geschillencommissie hoeft te verschijnen.

In het begin van de tweede helft in het Astridpark stuurde Wouters de spelers even de catacomben van het Constant Vanden Stockstadion in, nadat de gevelde Standard-speler Christian Luyindama met plastic drankbekers was bekogeld. Luttele seconden eerder kwam ook een vuurpijl terecht op het terrein.

De wedstrijd kon hernomen worden, maar een kwartier voor tijd flirtten de paars-witte supporters met de definitieve staking van de match door een bierbeker tussen de vierde official en Standard-coach Ricardo Sa Pinto te gooien, met een Portugese commedia dell’arte als gevolg. Wouters liet de match, tot onbegrip van de Rouches, voortspelen en stuurde Sa Pinto de tribunes in. De Portugees werd twee weken geschorst, RSCA ontsnapte aan een forfaitnederlaag.