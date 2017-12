Vijf vaststellingen uit de Europese ‘Big Five’: Nobele onbekende redt Rode Duivels, Duitse koningen en het geheim van Barcelona

Het was alweer een boeiend voetbalweekend en niet enkel in de Jupiler Pro League. Ook in de vijf grootste Europese competities (Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk) was het smullen geblazen ondanks het koude winterweer. Tijd dus voor enkele vaststellingen!

Premier League: De titelstrijd is écht wel voorbij

“De Engelse titel is waarschijnlijk voor Manchester City,” vertelde Manchester United-coach José Mourinho zondag na de verloren derby. De Portugees is niet meteen de man van het snel opgeven, maar Mourinho zal ook wel zijn geschiedenis kennen. De ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany won zondag voor de veertiende keer op rij in de Premier League, een evenaring van het record van Arsenal in 2002. En volgende week wacht degradatiekandidaat Swansea. Gek genoeg was het Everton dat tot nu toe als enige punten kon pakken tegen de Citizens, in Manchester dan nog.

Na zestien speeldagen telt Man City al elf punten meer dan eerste achtervolger United. De grootste voorsprong op dat moment in het seizoen in de geschiedenis van de Premier League. Enkel Chelsea in 2005/2006 (9 punten) en Man United in 2000/2001 (8 punten) komen in de buurt. Beide teams wonnen overtuigend de titel dat seizoen. Bovendien won de voorbije tien jaar de leider na zestien speeldagen zeven keer de titel. Twee keer Arsenal (13/14 en 07/08) en een keer Liverpool (08/09) lukten dat niet, maar hun voorsprong op de nummer twee bedroeg toen niet meer dan twee punten.

Dries Mertens Foto: Photo News

Serie A: De hongerige derde hond

In Italië lijkt het eindelijk nog eens een spannende titelstrijd te worden. Hoewel Juventus vooral de voorbije twee seizoenen lang weerwerk kreeg van Napoli en AS Roma, soleerde de Oude Dame meestal autoritair naar de scudetto. Dit seizoen is het een ander verhaal. Internazionale gaat verrassend aan kop met één punt voorsprong op Napoli en twee op Juventus. En dan kan Roma nog op gelijke hoogte komen met de Bianconeri, terwijl Lazio aan de rekker hangt op plaats vijf.

Napoli leek lange tijd onklopbaar maar pakte dan slechts 1 op 6 na verlies tegen Juve en een gelijkspel tegen Fiorentina. Dries Mertens en co konden bovendien twee keer niet scoren. Opvallend genoeg deden dit weekend ook Inter, Juve én Roma dat niet. De Partenopei moeten oppassen. Napoli heeft de minst brede kern van alle topteams en zit ook nog in de Europa League. Juve kan wel op twee fronten strijden terwijl Inter zich volledig kan toespitsen op de Serie A. Als er in de winter geen versterking komt, lijkt Napoli opnieuw de top drie te halen zonder de titel te winnen...

Cristiano Ronaldo. Foto: Photo News

La Liga: HIJ is terug en het geheim van Barça

In Spanje is het voorlopig al Barcelona dat de klok slaat. De Blaugrana hebben vier punten voorsprong op eerste achtervolger Valencia terwijl Real Madrid al acht punten minder telt. Barça heeft de meeste doelpunten gemaakt maar weet je wat eigenlijk hun grootste geheim is: dat ze een oersterke verdediging hebben. In Europa doet enkel Atlético Madrid evengoed met amper zeven tegengoals. De aanval van de Blaugrana zal er altijd staan, maar ze zijn pas écht quasi ongenaakbaar als ook hun defensie van wereldklasse is. Gracias Thomas Vermaelen.

Acht punten is veel in La Liga maar de supporters van Real Madrid hoeven de hoop nog niet op te geven. Hun grote superster is namelijk eindelijk wakker geschoten in de competitie. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer in de 5-0 pandoering die Real verkocht aan Sevilla. Goed voor zijn 50e en 51 goal in 2017. Als Ronaldo zijn beste vorm vindt, zoals in de Champions League, kijkt Barcelona best niet teveel in de achteruitkijkspiegel. Want als Ronaldo Messi kan aftroeven…

Domenico Tedesco. Foto: Photo News

Bundesliga: De koningen staan weer op

We hadden er stiekem allemaal op gehoopt maar er is ook dit seizoen weer niets te doen aan Bayern München. Er zit dan niets anders op dan te focussen op de uiterst spannende strijd om de tweede plaats in de Bundesliga. Daarvoor hebben zich in totaal zo’n negen ploegen voor ingeschreven, tot en met Hannover 96 op een voorlopige tiende plaats. Borussia Dortmund stelt teleur maar er staat dit seizoen opnieuw een traditieclub op: Schalke 04.

Het is al van het seizoen 2013/2014 geleden dat Die Köningsblauwen nog eens de top drie haalden. Sindsdien eindigden ze als zesde, vijfde en vorig jaar zelfs pas als tiende. Iedereen kent de amper 30-jarige Hoffenheim-trainer Julian Naglsmann, maar ook bij Schalke loopt zo’n toptalent rond: Domenico Tedesco. Een Italiaan van 32 jaar en al sinds 2008 aan de slag als trainer. “Soms vind je iemand die anderen kan overtuigen om dingen te doen. Hij heeft op dat vlak goddelijke genen”, vatte doelman Ralf Fahrmann het onlangs kort samen.

Isaac Mbenza. Foto: AFP

Ligue 1: Nobele onbekende redt Rode Duivels

Het was niet het voetbalweekend van de Belgen. Rode Duivels als Romelu Lukaku, Dries Mertens, Eden Hazard, Divock Origi en Radja Nainggolan konden niet scoren voor hun teams. En Christian Benteke liet zelfs een strafschop liggen. Uiteindelijk viel er in de vijf grootste Europese competities slechts één Belgisch doelpunt en dat nota bene in de Ligue 1. Dat kwam op naam van Isaac Mbenza, die voorkwam dat voor het eerst in vijf jaar geen enkele Belg scoorde in de ‘Big Five’.

De 21-jarige aanvaller deed in de wedstrijd tegen Angers voor de derde keer dit seizoen de netten trillen voor Montpellier. Mbenza mocht al elf keer starten en wanneer hij op de bank zat, mocht hij elke keer invallen. Hij werd geboren in Frankrijk maar zit aan acht interlands voor de Belgische jeugdteams, waaronder vijf voor de beloften. Mbenza speelde zes maanden voor Standard maar werd in januari verkocht aan Montpellier. Een transfer die hem dus geen windeieren gelegd heeft.