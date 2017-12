Thomas Meunier windt zich op bij PSG: “Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme?”

De loting van de achtste finales in de Champions League heeft met Real Madrid-PSG een absolute kraker opgeleverd. Volgens PSG-rechtervleugelverdediger Thomas Meunier moeten de Parijzenaars niet bang zijn van de tweevoudige titelhouder. “Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme?”, reageerde de Rode Duivel op Twitter op de negatieve reacties na de loting.

“Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme? We zitten niet in de 128e finale van de Franse beker. We zullen hierlangs moeten als we helemaal tot het einde willen gaan”, aldus Meunier, die de clash met Real in een eerdere tweet omschreef als een “voortijdige finale”.

"Pourquoi on a la poisse comme ça?!" Mais bordel un peu d'optimisme c'est possible? On est pas en 128eme de finale de coupe de France. Faudra quand même passer par là si on veut aller au bout. — Thomas Meunier (@ThomMills) 11 december 2017

PSG gaat op 14 februari op bezoek bij de Koninklijke. In de terugmatch op 6 maart hebben Meunier en co. het thuisvoordeel. Vorig seizoen strandde PSG in de achtste finales tegen Barcelona, dat een 4-0 achterstand goedmaakte in een onwaarschijnlijke terugmatch (6-1).

Meunier kwam dit seizoen in actie in acht competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. In de Champions League speelde de Rode Duivel nog geen minuut.

LEES OOK: Ronaldo versus Neymar is topaffiche in Champions League, Hazard kan zich tonen in Camp Nou