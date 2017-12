Wat deden de eersteklassers tijdens maandag vol sneeuw? Bij de ene waren ze al wat harder dan bij de andere

Na een ijskoud voetbalweekend in de Jupiler Pro League, was het maandag alweer trainen geblazen voor de eersteklassers. Al was er toch heel wat verschil tussen de Belgische clubs. Een overzicht!

AA Gent

De Buffalo’s trainden normaal vandaag met het oog op bekerduel van morgenavond in Kortrijk maar de sneeuw besliste er anders over: na een extra lange sessie in de fitness trokken ze naar de sporthal van Oostakker om daar nog wat te trainen, maar het was duidelijk improviseren.

Wie heeft er zin in een sneeuwballengevecht? pic.twitter.com/0vLe8jLrOb — KAA Gent (@KAAGent) 11 december 2017

Antwerp

De spelers kregen een dag vrijaf.

Charleroi

Geen sneeuw in Charleroi blijkbaar. De bankzitters van zondag trainden buiten, de basisspelers mocht binnen trainen van Felipe Mazzu.

Club Brugge

De invallers van Club hebben vandaag getraind op het kunstgrasveld. De anderen, die zondag in actie kwamen tegen Lokeren, trainden zoals altijd de dag na de wedstrijd binnen.

Eupen

In Eupen blijkbaar geen spoor van sneeuw. Gewoon buiten trainen dus.

Genk

Er werd gekozen voor een training in de indoorhal.

KV Kortrijk

De Kerels hebben op het trainingsveld getraind, dat behoorlijk besneeuwd was.

Welke Kerel neem jij mee naar een sneeuwballengevecht? #COYR pic.twitter.com/nZ1an66vqd — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 11 december 2017

KV Mechelen

Geen training vandaag, wat zo al gepland los van de sneeuw.

KV Oostende

Bij de Kustboys hebben de spelers in de lokale sporthal getraind.

Lokeren

De spelersgroep trainde binnen door de sneeuw.

Moeskroen

De spelers zijn gaan trainen in een fitnesscenter in Moeskroen zelf. Dus geen actie in de eigen accommodatie van de club.

STVV

De spelers kregen een geplande vrije dag.

Waasland-Beveren

De spelers hielden het bij lopen buiten in de sneeuw.

Zulte Waregem

Een deel van de spelers trainde in de fitness op de club. Een ander deel trainde in de sporthal van de Treffer (een nabijgelegen sportcomplex).