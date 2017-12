Benteke excuseert zich voor ‘slechtste penalty aller tijden’ en krijgt zelfs weer complimentje van coach

Niemand was meer antiheld dan Rode Duivel Christian Benteke zaterdagmiddag. De Belgische spits miste bij een 2-2 stand diep in blessuretijd een penalty voor zijn club Crystal Palace terwijl hij helemaal niet aangeduid was om die te nemen. Na de match kreeg hij de volle laag van zijn trainer Roy Hodgson. Maar twee dagen later ging Benteke voor de spelersgroep door het stof voor zijn actie en besloot Hodgson het brandje zo goed mogelijk te blussen. Hij pakte zelfs uit met een complimentje voor Benteke, die volgens hem “goed speelde”.

Een klein schandaaltje was het, die gemiste penalty op zaterdagmiddag. In de 93ste minuut, bij een gelijke stand. Benteke trok de bal uit de handen van vaste strafschopnemer Luka Milivojevic, zijn aanloop leek nergens op en Bournemouth-doelman Asmir Begovic had geen enkele moeite de zwak getrapte elfmeter te stoppen. “De slechtste penalty aller tijden”, zei BBC-analist Phil Neville zelfs.

Meteen erna ontzag trainer Roy Hodgson zijn Belgische spits allerminst. “Het feit dat hij dit seizoen nog niet gescoord heeft, mag geen excuus zijn om de penalty te trappen”, reageerde de doorgaans verzoenende Palace-trainer Roy Hodgson. “Er zijn nog wel meer spelers die ­willen scoren. Je mag zo’n excuus niet gebruiken. De technische staf bepaalt wie de penalty’s zet en dat is voor ons Milivojevic.”

Maar maandag is het brandje al flink geblust. In eerste instantie door Benteke zelf, die volgens Hodgson zijn excuses aanbood. “Ik heb vandaag met hem gesproken en hij heeft zich ook tot zijn ploegmaats gericht”, vertelde de trainer van Crystal Palace op zijn persconferentie.

Palace-trainer Roy Hodgson. Foto: REUTERS

Daarop deed hij meteen zijn best geen olie meer op het vuur te gooien. “Wat mij betreft was het een ongelukkig voorval. Als trainer en manager verwacht je dat de spelers die je aanduidt om penalty’s te trappen ze ook neemt, maar deze dingen gebeuren in een voetbalmatch. We hebben eerder in de laatste minuten ook al cadeautjes gekregen op een moment dat ik al geaccepteerd had dat we niet de volle buit zouden pakken. Deze keer was ik een beetje teleurgesteld omdat ik de zege al binnen zag en we die uiteindelijk niet pakten.” Zowaar net geen verontschuldiging van Hodgson voor zijn felle reactie naar Benteke toe.

De Rode Duivel kreeg zowaar nog een complimentje. “Benteke speelde goed, had zelfvertrouwen en wist Luka (Milivojevic, de vaste penaltynemer, nvdr) te overtuigen hem de strafschop te laten nemen”, aldus Hodgson. “Het is niet de eerste keer dat ik dit zie. Hij wilde de penalty nemen, was overtuigd dat hij zou scoren maar uiteindelijk lukte dat niet. Niemand is meer teleurgesteld dan hij dat die bal er niet inging en dat we daardoor niet konden winnen, maar er was natuurlijk ook geen garantie dat Luka wel gescoord zou hebben.”