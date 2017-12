Instorting Nederlands voetbal compleet: voor het eerst in 21 jaar geen trainer meer in topcompetitie

Peter Bosz was tot zondag de laatste Nederlandse trainer in een topcompetitie. Foto: EPA-EFE

Hoeveel klappen kan een roemrijk voetballand als Nederland incasseren? Hun zo gevreesde nationale ploeg misliep achtereenvolgens een EK en een WK, hun zo gevreesde clubs verspeelden een zekere vertegenwoordiger in de Champions League. Maar nu lijkt ook de Nederlandse trainer te hebben afgedaan. De Nederlandse krant NRC stelt vast dat na het ontslag van Peter Bosz, Frank de Boer, Ronald Koeman en Andries Jonker voor de eerste keer sinds 1996 geen enkele Nederlandse coach meer in één van de internationale topcompetities actief is.

Het verhaal is bekend, de instorting naar het lijkt onafwendbaar. Waar de Nederlandse nationale ploeg steeds hoge toppen scheerde, ziet het na het Europees Kampioenschap voetbal nu ook de wereldbeker aan zijn neus voorbijgaan. Maar ook de Nederlandse clubs laten steken vallen. Ondanks de finaleplaats van Ajax in de Europa League van vorig jaar, slaagde net zoals in België geen enkel Nederlands team erin te overwinteren. Voor de eerste keer sinds 1998. Zaterdag raakte bekend dat dit Nederlandse clubs de rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League voor de kampioen kost.

Maar sinds gisteren is de volgende pilaar van Nederland Voetballand neergehaald. Nog voor de winterstop werden de vier Nederlandse trainers in de internationale competities ontslagen. Frank de Boer (Crystal Palace) en Ronald Koeman (Everton) moesten eerder al de Engelse Premier League gedag zeggen, zondag was Peter Bosz (Dortmund) in navolging van Andries Jonker (Wolfsburg) hetzelfde lot beschoren. Genk deed er dezelfde dag nog een schepje bovenop door ook Albert Stuivenberg op straat te zetten. Een kaakslag voor een land dat trainers als Louis van Gaal, Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Johan Cruijff, Guus Hiddink of Rinus Michels voortbracht.

Dat heeft ook de Nederlandse krant NRC gezien. Het laat internationaal voetbalkenner Simon Kuper, een in Nederland opgegroeide Brit, aan het woord om de implosie te duiden. Volgens Kuper kostten de slechte prestaties van de Nederlandse nationale ploeg en clubs de Nederlandse trainer ook zijn status. “Ons gedachtegoed is niet meer leidend, we lopen ontzettend achter”, luidt zijn harde analyse. “Bosz kreeg zijn kans, maar je hebt weinig krediet als het even tegenzit, want je bent slechts een Hollandse trainer.”