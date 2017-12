Red Flame Tessa Wullaert uitgesloten omdat ze voor voeten van scheidsrechter spuugde in Duitse topper

Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Het einde van de wedstrijd haalde Wullaert niet. Toen de Red Flame in de 64e minuut een gele kaart werd voorgehouden, spuugde ze voor de voeten van de scheidsrechter en dat kostte haar meteen een tweede geel.

Wolfsburg striker Tessa Wullaert booked for a foul and then sent off for spitting in front of the referee against Bayern. Doesn't spit at her, but in front of her. Harsh or fair? pic.twitter.com/LTgN8lQ7m0