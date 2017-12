Clement: “Ik heb geen enkel contact gehad met Racing Genk”

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement heeft kort gereageerd op geruchten die hem in verband brachten met Racing Genk. “Ik heb geen enkel contact gehad met Genk”, hield hij de boot af bij Extra Time.

Uit respect voor beide clubs zei Clement ook geen verdere commentaar te willen geven op het gerucht dat ze bij Racing Genk wel wat in hem zouden zien als opvolger van de ontslagen Albert Stuivenberg.

Philippe Clement maakt indruk als trainer van Waasland-Beveren, met een aanpak die perfect past binnen de Genkse visie. Alleen wees hij AA Gent al af, omdat hij het ethisch heel moeilijk vond om midden in een seizoen een club en spelers in de steek te laten voor een ander avontuur. Waasland-Beveren is bovendien woensdag de tegenstrever van KRC Genk in de kwartfinales van de beker van België.