Hij zegt nog niets gehoord te hebben, maar Clement staat wel met stip op één bij Genk

Philippe Clement, de trainer van Waasland-Beveren en ex-speler van KRC Genk, staat met stip op één op het Genkse verlanglijstje van mogelijke opvolgers van Albert Stuivenberg. Wel vervelend: woensdag staat de bekermatch tussen Genk en... Waasland-Beveren op het programma. En dus hoorde Philippe Clement gisteren nog niets van Genk. En vandaag en morgen ook niet. Donderdag wel.

“Echt waar, ik heb nog niets gehoord van Genk”, liet Clement ons gisteravond telefonisch weten. Meer wilde hij er niet over kwijt. Ook niet of hij nu wél interesse zou hebben, wanneer Genk aanklopt. AA Gent stootte immers onlangs al op een njet toen het Clement polste om Hein Vanhaezebrouck op te volgen. “Daar geef ik geen antwoord op. Gelijk welk antwoord zou door één van beide clubs negatief kunnen worden geïnterpreteerd.”

Lang wachten op een antwoord willen ze bij Genk niet doen. Het is niet de bedoeling om met het duo Daerden-Olivieri vier wedstrijden te beslechten en zo 2017 af te ronden. Bij de mogelijke alternatieven voor Clement lijkt het draagvlak het grootst voor Gert Verheyen, trainer van de nationale ploeg U19 en gewaardeerd tv-analist. Veel groter althans dan dat voor Besnik Hasi of Yannick Ferrera.

Contract tot 2020

Maar Clement is dus kandidaat nummer één. De huidige coach van Waasland-Beveren, waar hij nog een contract heeft tot 2020, heeft een succesvol Genks verleden. Hij was in 1995 nog student toen ­Aimé Anthuenis hem op zijn 21ste weghaalde bij de toenmalige derdeklasser Beerschot. Als stofzuiger op het middenveld of centrale verdediger werd hij één van de steunpilaren bij de kampioen in tweede klasse en bekerwinnaar in 1998.

Met een helder discours en positieve aanpak maakt Clement dit seizoen als hoofdtrainer een opvallend debuut bij Waasland-Beveren. Na AA Gent is dat nu ook Genk opgevallen. Het is alleen de vraag of Clement, die het bij de vraag van Gent naar eigen zeggen niet kon maken het ‘project’ Waasland-Beveren zo snel op te geven, nu wél openstaat voor een aanbieding.