Belgische WK-sensatie zegt niet neen tegen Rusland

Kent u Axelle Despiegelaere nog? De frisse verschijning die 3,5 jaar geleden naam maakte op het WK in Brazilië door tijdens de groepsmatch tegen Rusland te supporteren voor de Rode Duivels. Ze is deze week opgedoken in de Franstalige Brusselse krant La Capitale omdat ze stage loopt bij de Franstalige zender RTL-TVI. De tweetalige Axelle, fervent supporter van Club Brugge, is intussen 20 jaar en onderhoudt haar conditie met boksen. Ze studeert communicatie en doet promotie­opdrachten voor het horlogemerk Ice Watch. Maar haar antwoord op dé hamvraag houdt ze in het midden: is ze straks te bewonderen op het WK in Rusland? “Mijn studies zijn mijn prioriteit en in juni heb ik examens”, zegt Axelle. “Maar als iemand mij de kans geeft om te gaan, dan zal ik die zeker niet laten liggen.”