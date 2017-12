Sneeuw of geen sneeuw, voetbalbond zwaait met zware boete als veld niet speelklaar raakt

50.000 euro. De clubs die hun veld niet speelklaar krijgen, wacht een zware boete. Maar ondanks de zware sneeuwval – zie de foto’s – lijken de bekermatchen van vanavond (in Kortrijk en Oostende) en morgen (in Brugge en Genk) niet in gevaar te komen.

“We werken samen met het KMI en de voorspelling is dat vanaf morgenmiddag (vandaag, nvdr.) de temperaturen weer positief zijn en het niet meer sneeuwt”, zegt kalendermanager Nils Van Brantegem. “We verwachten dus geen problemen. In Oostende hebben ze hun dekzeil over de grasmat gelegd. In Kortrijk gaan ze morgen (vandaag, nvdr.) tijdig sneeuwruimen, zodat ook die watermassa eraf is. Ook voor Club Brugge en Genk (waarvan de velden gisteren nog volledig wit zagen, nvdr.) moet alles in orde komen, zeker met hun veldverwarming.” Al zal het reeds geteisterde veld in Jan Breydel er dan zeker niet op beteren voor de topper van zondag tegen Anderlecht.

Wie toch niet in orde is met zijn terrein – daarover oordeelt de scheidsrechter zo’n drie uur vooraf – tast diep in de buidel. “Moet de match worden uitgesteld, dan betaalt de thuisploeg 50.000 euro plus de productiekosten van de tv-ploegen. Vanaf de tweede keer is dat zelfs 100.000 euro. Maar van uitstel lijkt dus geen sprake. Gelukkig, want veel alternatieven zijn er niet. De match tussen Kortrijk en Gent kan nog naar woensdag worden verzet, omdat die clubs vrijdag geen match hebben. Maar hopelijk moeten we de halve finales in januari niet uitstellen.”

Beslist Van Brantegem zélf dat uitstel nodig is, omdat er bijvoorbeeld nog veel sneeuw ligt en het stadion amper bereikbaar is, dan ontsnappen de clubs aan een boete.