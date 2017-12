CLUBNIEUWS. Slechtnieuwsshow blijft maar duren voor Anderlecht, Racing Genk heeft nieuwe assistent

De slechtnieuwsshow blijft maar duren voor Anderlecht. Paars-wit lijkt naast zijn gewenste versterking te grijpen in de winterstop én moet het zondag tegen Club Brugge waarschijnlijk zonder sterkhouder Adrien Trebel doen. Racing Genk heeft een nieuwe assistent-trainer. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Anderlecht lijkt naast Richmond Boakye (foto) te grijpen. Paars-wit wil ver gaan voor de 24-jarige Ghanese spits die dit seizoen al 22 keer scoorde voor Rode Ster Belgrado, maar de speler heeft aangegeven dat hij andere opties verkiest. Zo heeft Rennes een bod gedaan van 7 miljoen euro. Er is ook interesse uit China, waar hij eveneens niet naartoe wil, en Engeland.

De Roemeense tv-zender Sport.ro meldt intussen dat Besiktas Stanciu voor 500.000 euro zou willen huren tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie van 9 miljoen.

De verwachting is dat Adrien Trebel niet tijdig fit raakt voor de topper op Brugge. Vandaag ondergaat de middenvelder een echo. Ook Kara blijft onzeker.

KV OOSTENDE

Bij Oostende rekent men op dezelfde kern als afgelopen zaterdag tegen Mechelen. Mike Vanhamel staat net als tijdens de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden opnieuw in doel. Rozehnal zit nog steeds in Tsjechië om familiale redenen.

KV KORTRIJK

Youcef Attal heeft de training met de groep hervat. De Algerijn mocht dat meteen in winterse omstandigheden doen want de Kerels trainden op het ondergesneeuwde oefenveld. Attal sloot een week eerder dan voorzien aan bij de groep, nadat hij vijf weken eerder uitviel met een meniscusletsel. Hij traint nog niet voluit, maar staat iets verder in zijn revalidatie dan Lepoint. Beiden zitten logischerwijze niet in de selectie. Kage maakt wel opnieuw deel uit van de kern. De middenvelder ontbrak in de competitiewedstrijd tegen Gent omdat hij naar een begrafenis moest. En Kaminski is voor de derde maal op rij verkozen tot Kerel van de maand.

ZULTE WAREGEM

De enkelblessure van Sander Coopman valt mee. Op de echo en foto was niets ernstigs te zien. Er zit wel vocht in de enkel en die is verstuikt. De middenvelder moet rusten en dag per dag wordt zijn situatie geëvalueerd. Nochtans verliet hij kermend van de pijn het veld in Sint-Truiden. Of Coopman fit geraakt voor de komst van Antwerp komende zondag is nog afwachten. Zoals maandelijks kan er ook weer gestemd worden op de Record Bank Player of the Month voor de maand november. De genomineerden zijn Alessandro Cordaro, Sammy Bossut, Brian Hamalainen en Onur Kaya.

KAA GENT

Bij AA Gent raakt Mitrovic niet tijdig fit voor KV Kortrijk. De verdediger moest vorige zaterdag al gewisseld worden wegens een aanslepende voetblessure. Marcq behoort dan weer wel tot de selectie nadat hij maar liefst zesmaal op rij werd gepasseerd. De cruciale laatste reguliere competitiewedstrijd van de Gentse beloften, die zal beslissen over deelname aan Play-off 1, werd uitgesteld door de hevige sneeuwval. Net als vorige zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Kortrijk zullen de Buffalo’s ook bij hun volgende twee competitiewedstrijden kunnen rekenen op de aanwezigheid van de videoref.

WAASLAND-BEVEREN

Valtteri Moren is hoogst twijfelachtig voor het bekerduel van morgen op het veld van RC Genk. De Finse verdediger (rug) blesseerde zich tegen Standard na een duel met Orlando Sa. De medische staf evalueert zijn situatie dag per dag. De reviewcommissie heeft gisteren beslist om Victorien Angban te laten vervolgen door het bondsparket voor zijn fout op Standard-speler Uche Agbo. De beloftewedstrijd van gisterenavond op het veld van Club Brugge werd door de winterse omstandigheden uitgesteld.

ANTWERP

De Antwerp-kern kreeg twee vrije dagen van coach Laszlo Bölöni. Omdat de Great Old pas zondag weer aan de bak moet (op het veld van Zulte Waregem), werd de werkweek voor spelers en staf deze keer ietwat anders ingedeeld. N’Diaye (kuit) ziet eindelijk licht aan het eind van de tunnel en mag deze week opnieuw bij de groep aansluiten. Arslanagic (pubalgie en adductoren), Stojanovic en Oulare (spierscheur) worden nu zeker pas ten vroegste in januari opnieuw helemaal wedstrijdfit verwacht. Sall mag hopen op een rentree binnen dit en twee à drie weken. Jeugdproduct Ofosuhene (spierscheur) moet nog zeker een maand geduld oefenen.

KRC GENK

In navolging van Stuivenberg verlaat ook Meppelink, die door zijn landgenoot aan de technische staf werd toegevoegd, de club. Blijven over: Jos Daerden als interim-T1 en keeperstrainer Guy Martens. Een dunne bezetting en dus wordt beloftencoach en clubicoon Domenico Olivieri tijdelijk doorgeschoven naar de A-kern. Hij wordt de nieuwe T2. Voor Olivieri is het de allereerste keer dat hij zo nauw betrokken wordt bij de werking van de A-ploeg. “In het verleden stonden ook Frank Vercauteren en Emilio Ferrera erop dat ik als beloftencoach dicht aanleunde bij de A-kern. Maar T2 ben ik nooit geweest.”

KV MECHELEN

De transfer van Yohan Croizet evolueert in de positieve richting. KV Mechelen is er zo goed als uit met Kansas City. Aangezien de Fransman zelf een overgang naar de MLS ziet zitten, kan hij ook snel tot een persoonlijk akkoord komen. Na Vitas (knie) en Tomecak (hamstrings) is Tim Matthys (knie) de derde speler van KV die voor de winterstop zeker niet meer in actie zal komen. Ook bij Rob Schoofs (mediale band) is de kans klein dat hij nog voor de winterstop speelklaar geraakt. Jules Van Cleemput is wel net op tijd blessurevrij geraakt om de laatste drie wedstrijden van 2017 in de selectie te worden opgenomen.

STANDARD

Vandaag (18.30 uur) is er op Sclessin een infobijeenkomst gepland over de facelift van Sclessin, die reeds twee jaar geleden is aangekondigd. Het project houdt onder meer nieuwe parkeergarages, kantoren, de renovatie van het stadion, de omgeving en toegangswegen in. Tegen de lente van 2019 moet het stadion van Standard er anders uitzien.

STVV

Er werd gisteren niet getraind in Sint-Truiden. Coach Jonas De Roeck (foto) was wel op de club, hij deed liefst vier uur over de verplaatsing naar huis. Vandaag verzamelt hij zijn groep op het veld, als dat er tenminste bespeelbaar bij ligt. De sporthal (tegenover het oefencomplex) of de manège zijn mogelijke uitvalsbasissen. Steven De Petter mag vanaf vandaag gewoon meetrainen. Hij sukkelde een week met een bloeding aan het scrotum, maar is voldoende hersteld. De STVV-beloften zouden normaal gezien aantreden in Gent gisteren. Die match werd afgelast.