“Zegt Hein Vanhaezebrouck hier dat Club Brugge de grootste club is?”

De uitspraken van Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck na het verloren duel tegen Charleroi zinderen na. Dat hij zoveel kritiek had op de ref, kan er bij analist Marc Degryse niet in. In het tv-programma Extra Time had hij een opvallende conclusie die zo mogelijk nog harder zal nazinderen bij de fans van Anderlecht én Club Brugge: “Zegt hij hier dat Club Brugge de grootste club is?”

Hein Vanhaezebrouck haalde na Anderlecht-Charleroi nog eens stevig uit. “Ik vraag me af wat wij misdaan hebben. Ik zie hier al (tegen Charleroi) drie penalty’s fluiten, ik zie hier een overtreding van Standard op Harbaoui - een huizenhoge penalty - en ik zie er één tegen Bayern tegen Gerkens... Die worden allemaal niet gefloten, terwijl aan de andere kant voor de minste dingen er wel wordt gefloten. Ik zie beslissingen die bij bepaalde teams altijd goed vallen en ik zie dat ze bij ons altijd slecht vallen. We hebben wel kritiek op onszelf en hebben ook al een goede reeks neer gezet, maar we kunnen niet zeggen dat we gediend geweest zijn door het lot.”

Marc Degryse begreep die uithaal niet: “Zei Hein niet als trainer van KVK en AA Gent dat de grootste clubs altijd bevoordeeld werden? Anderlecht is toch de grootste club, of niet? Of zegt hij hier dat Club Brugge de grootste club is?”

“Dit soort verdediging zijn we toch niet gewoon van Anderlecht. Herman Van Holsbeeck heeft altijd gezegd dat Anderlecht daar niet aan meedoet. Wat dat betreft doet hij het niet goed.”

Peter Vandenbempt nuanceerde de kritiek van de Anderlecht-coach nog wel (“hij zei ook dat Charleroi verdiend had gewonnen en dat Anderlecht slecht had gevoetbald”) maar het kwaad was geschied...

Nog opvallend: door de onverwachte afwezigheid van Filip Joos zaten er met Marc Degryse, Philippe Clement en Franky Van der Elst drie ex-spelers van Club Brugge aan tafel...