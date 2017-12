Uitgerekend Van Gaal hekelt defensieve aanpak van Mourinho bij Manchester United (en hemelt eigen spel op)

Het faillissement van het Nederlands voetbal - geen enkele topcoach meer in een topcompetitie - is al wel uitgesproken, toch blijven stemmen van boven de Moerdijk zich roeren in het debat. Zo vindt het vleesgeworden orakel Louis van Gaal zijn opvolger bij Manchester United, José Mourinho, maar niets. “Mijn stijl was veel attractiever”, aldus Van Gaal bij Fox Sports in Nederland.

Van Gaal windt er in het interview geen doekjes om. “Het voetbal dat wij destijds speelden was best okay”, aldus de Nederlander. “Maar het is niet het soort voetbal dat in Engeland wordt geapprecieerd. Ik stel vast dat Mourinho niet wordt aangevallen voor zijn defensieve aanpak. Het spel dat United nu speelt is ronduit vervelend.”

Uiteraard looft Van Gaal zijn eigen manier van spelen met United. “Wij hebben altijd aanvallend voetbal gespeeld. We verplichten onze tegenstander om voor eigen doel te kamperen, ze hadden geen andere mogelijkheid. Vandaag doen teams dat niet meer omdat Mourinho zelf voor een defensieve aanpak kiest.”

Toch speelt Van Gaal het niet persoonlijk. Hij heeft ook respect voor zijn opvolger. “Hij is geen verschrikkelijk persoon”, zegt hij over The Special One. “Ik denk dat hij een sympathieke jongen is, hij was mijn assistent bij Barcelona.”

Van Gaal zelf was coach bij Manchester United van 2014 tot 2016. Hij loodste United naar een vijfde en vierde plaats in de Premier League en won in 2016 de FA Cup. Ondanks een nog lopend contract werd de Nederlander twee dagen na het winnen van de FA Cup aan de kant geschoven en vervangen door Mourinho, een ontslag dat Van Gaal slechts moeizaam heeft verteerd.