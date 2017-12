Chelsea moet Morata even missen, maar toch is spits dolgelukkig (en Batshuayi wellicht ook)

Chelsea moet het dinsdagavond (21u) op bezoek bij het Huddersfield Town van Laurent Depoitre zonder zijn topschutter Alvaro Morata stellen. De Spaanse spits is vermoeid en sukkelt met de rug. Dat heeft coach Antonio Conte maandag bekendgemaakt. Toch is Morata dolgelukkig dezer dagen, en Batshuayi wellicht ook want die mag weer hopen op speelminuten.

Morata, die in de zomer overkwam van Real Madrid, maakte tot dusver negen doelpunten in vijftien Premier League-wedstrijden. Nu is de 25-jarige Spanjaard oververmoeid maar toch is hij ook dolgelukkig want samen met zijn vrouw Alice Campello verwacht hij hun eerste kindje:

La primera vez que te vi supe que ibas a ser la madre de mis hijos y estoy seguro que serás la mamá más guapa más buena y dulce de este no puedo amarte más! @alicecampello Een bericht gedeeld door Álvaro Morata (@alvaromorata) op 11 Dec 2017 om 12:31 PST

Het team van Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi en Charly Musonda jr. kan evenmin rekenen op David Luiz. De Braziliaanse verdediger herstelt nog steeds van zijn knieblessure. Middenvelder Danny Drinkwater is wel weer van de partij nadat hij zaterdag ziek verstek moest laten gaan voor het duel met West Ham United, dat de Blues met 1-0 klopte.

Na zestien speeldagen is Chelsea derde met 32 punten, op veertien punten van koploper Manchester City. Huddersfield Town staat met achttien punten op de twaalfde plaats.