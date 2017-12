Herkent u de stervoetballer die dit standbeeld had moeten voorstellen? “Het is net iemand zijn oma”

Wat is dat toch met die standbeelden van bekende voetballers? Eerst was er al het gedrocht van Cristiano Ronaldo en nu werd ook niemand minder dan Diego Maradona het slachtoffer van de verbeelding van een zogenaamde artiest... De commentaren op het 3,6 meter grote standbeeld van de amper 1,65 meter grote Argentijnse voetballer in het Indiase Calcutta liegen er alvast niet om.

Maradona was in India aanwezig bij de onthulling maar schrok duidelijk zelf van het resultaat. De Argentijn is er voor een driedaagse trip met ook heel wat benefietoptredens. Het bezoek van de legendarische dribbelaar aan India was eerst in september gepland, werd een eerste keer uitgesteld naar oktober maar vond nu eindelijk plaats.

Een kleine greep uit de genadeloze commentaren op Twitter: “Het lijkt meer op voormalig engels bondscoach Roy Hodgson, NBA-legende Larry Bird, Dallas-ster Bobby Ewing of zelfs iemands grootmoeder...”

One of these is a statue of Diego Maradona. pic.twitter.com/4KqgUGPjD8 — Steve Darrah (@Darrah88) 11 december 2017

Maradona truly looks more and more like my grandmother every single day. pic.twitter.com/ZLTeGB4Ozn — Pablo Maurer (@MLSist) 5 januari 2015

Het doet veel denken aan de hetze over het standbeeld van Cristiano Ronaldo eerder dit jaar in Madeira:

Foto: Photo News