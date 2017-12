Scheidsrechter maakt het te bont en krijgt lesje in fair play van deze jeugdspelers

Ayer por la mañana, cadetes, un @cd_pamplona - @ardoifutbol . Partido de máxima rivalidad, donde vimos un "gesto deportivo" del Pamplona de los que hay que mostrar. Jugador del Ardoi al suelo, el portero que no saca esperando al compañero y ...... Felicidades !! . pic.twitter.com/YdzsFn56H2

Een opmerkelijk tafereel tijdens een wedstrijd tussen jeugdteams van CD Pamplona en CD Ardoi. De voetballertjes van de thuisploeg waren het behoorlijk oneens met een beslissing van de scheidsrechter en leerden hem een lesje in fair play.

Alles begon toen een verdediger van de bezoekers uit Ardoi op de grond bleef liggen in zijn eigen zestien. Zijn doelman bracht de bal daardoor niet meteen terug in het spel en wachtte tot zijn ploegmaat weer op zijn benen kon staan. Dat was echter niet naar de zin van de scheids, die floot voor een indirecte vrije trap voor thuisploeg Pamplona.

De doelman en zijn ploegmaats begrepen er niets van, net als iedereen bij Pamplona. Een van de thuisspelers trapte de bal zelfs meteen naar de zijlijn, maar ook dat mocht niet van de wedstrijdleider. Toen alle spelers mooi op hun plaats stonden, mocht de vrije trap pas gegeven worden. En die werd uit fair play rustig in de handen van de doelman getrapt. Lesje geleerd...