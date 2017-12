Kortrijk doet “warme” oproep om veld speelklaar te krijgen voor beker, goed nieuws uit Oostende

Dinsdag- en woensdagavond worden de kwartfinales van de Croky Cup afgewerkt. vanavond staan Kortrijk-Gent (om 20u00) en Oostende-Standard (om 20u45) op het programma. Na de sneeuwval van de voorbije dagen doen ze in Kortrijk een warme oproep om het veld alsnog speelklaar te krijgen, in Oostende werd het zeil weggehaald en bleek de grasmat perfect speelklaar.

Vanavond trappen Kortrijk en Gent de kwartfinales in de Croky Cup op gang. De twee elftallen stonden zaterdag ook al tegen elkaar, toen in de Ghelamco Arena. Gent behield zijn perfecte thuisrapport onder Yves Vanderhaeghe (18/18) en won met 2-1, maar nieuwe coach Glen De Boeck is bij Kortrijk ook aan een revival bezig. De Kerels wonnen onder De Boeck eveneens hun laatste drie thuismatchen.

Het veld lag er in Kortrijk vanmorgen echter nog wit bij: “Warme oproep aan alle supporters om deze voormiddag sneeuw te komen ruimen! Soep en koffie worden voorzien...”

⚠️ Warme oproep aan alle supporters om deze voormiddag sneeuw te komen ruimen!



Soep en koffie worden voorzien!



https://t.co/glh0MIecUJ pic.twitter.com/iNPlZu3UZF — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 12 december 2017

De oproep had het beoogde effect en er daagden ook enkele vrijwilligers op die de handen uit de mouwen staken:

Foto: stefan smet

KV Oostende en Standard bekampen vanavond elkaar in de Versluys Arena. Beide teams zagen dit weekend een knappe reeks stranden tegen respectievelijk KV Mechelen (0-1) en Waasland-Beveren (3-1). Voor de Kustboys kwam er een einde aan zeven duels zonder nederlaag, voor Standard was het een tweede nederlaag in tien matchen.

Vanmorgen werd het zeil van het veld gehaald in Oostende en het veld bleek meteen speelklaar voor de bekerkraker:

Woensdag volgen Racing Genk-Waasland-Beveren (om 20u00) en de topper Club Brugge-Charleroi (om 20u45). De afsluitende clash tussen de nummers één en twee in de Jupiler Pro League springt het meest in het oog.

