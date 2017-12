Doorstoten of zwijgen voor rest van seizoen: kwartfinale tegen Standard wordt match van het jaar voor KV Oostende

Het is vanavond ‘do or die’ voor KV Oostende. Na de collectieve non-prestatie van afgelopen weekend mag het definitief een kruis maken over Play-off 1. Enkel de Croky Cup rest KVO nog. Als het tegen Standard verliest, zijn de Kustboys nog voor nieuwjaar op alle fronten uitgepraat – een regelrechte nachtmerrie voor de mannen van Coucke.Junior Verbeeke