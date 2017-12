Nieuw contract en slechts lichte blessure: twee keer goed nieuws op één dag voor Tim Matthys

Tim Matthys kan weer op beide oren slapen. Zijn voetbaltoekomst is niet in gevaar. De flankspeler van KV Mechelen liep zaterdag tegen Oostende geen kruisbandletsel op zoals aanvankelijk werd gevreesd, maar ‘slechts’ een barstje in de rechterknie. Na de winterstop zou hij opnieuw de oude moeten zijn. En daar stopt het goede nieuws niet voor Matthys. “We willen hem graag nog een jaartje langer bij ons houden”, verkondigt voorzitter Johan Timmermans.

