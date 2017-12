Real Madrid gaat voor unicum op onbemind WK voor clubs, maar wordt mogelijk gestraft voor zijn succes

Het is december en dus is het weer tijd voor het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs. Een toernooi waarin de kampioenen van de zes confederaties tegen elkaar strijden om de titel van beste club op de planeet. Voor Europa neemt Champions League-winnaar Real Madrid deel, dat voor een unicum kan zorgen maar best op zijn tellen past in Abu Dhabi.

Even terug naar de basis. De huidige formule van de “FIFA Club World Cup” ontstond in 2005 en het toernooi wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd. De kampioenen van de UEFA (Europa), CONMEBOL (Zuid-Amerika), AFC (Azië), CAF (Afrika), CONCACAF (Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Caraïben) en OFC (Oceanië) nemen het samen met de kampioen van het gastland tegen elkaar op.

Het WK voor clubs is een toernooi met knock-out. De kampioen van het gastland neemt het in een play-offswedstrijd op tegen de kampioen uit Oceanië om de kwartfinales te bepalen. Daarin neemt de winnaar het op tegen een kampioen uit de Afrika, Azië of de CONCACAF. Pas in de halve finale komen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika erbij.

Hieruit komen de twee finalisten voort, de verliezers spelen een troostfinale om brons. Bij een gelijkspel worden er eerst verlenging gespeeld, daarna volgen eventueel strafschoppen. De Europese clubs hebben de voorbije jaren het WK gedomineerd. Barcelona won drie keer, Real twee keer. De enige niet-Europese winnaars waren Corinthians (2x), Sao Paulo en Internacional.

Foto: EPA-EFE

Unicum voor Real?

Dit jaar dingt Champions League-winnaar Real Madrid dus voor de derde keer op vier jaar tijd mee naar de wereldtitel voor clubs. Als de Koninklijke erin slaagt om de finale te bereiken en te winnen, zorgen ze voor een unieke prestatie. Real zou namelijk de eerste club zijn die zichzelf opvolgt als winnaar. Ook niet onlogisch aangezien Europese clubs dus meestal winnen en Real vorig seizoen de eerste club werd die twee jaar na elkaar de beker met de grote oren won.

Cristiano Ronaldo en co nemen het in hun halve finale op tegen Al Jazira. Dat is de club van oude bekende Mbark Boussoufa, ex-speler van Anderlecht en AA Gent. De kampioen van het gastland versloeg eerst Auckland City en daarna Urawa Red Diamonds. In de andere halve finale staan het Braziliaanse Gremio van toptalent Luan en het Mexicaanse Pachuca tegenover elkaar. De club van Keisuke Honda (ex-Milan) won in de kwartfinales na verlengingen van Wydad Casablanca.

Foto: AFP

Opgepast Sergio Ramos

Er staat voor Real dus wel wat op het spel. Ook al wordt het WK voor clubs wat denigrerend bekeken door Europese clubs, die vaak ook zonder al hun sterren aan het langste eind trekken. Toch heeft coach Zinédine Zidane ervoor gekozen om zijn best mogelijke selectie te maken voor de trip naar Abu Dhabi. Zelfs Gareth Bale is erbij. Op 23 december staat namelijk de Clasico tegen Barcelona op het programma, een wedstrijd die Real met een achterstand van acht punten in La Liga moet winnen. Een zege op het WK kan Los Blancos dat extra duwtje in de rug geven qua vertrouwen.

“Iedereen denkt dat het makkelijk zal worden daar in de Verenigde Arabische Emiraten”, vertelde Zidane op een persconferentie afgelopen weekend. “Maar dat gaat het niet zijn. We willen goed voor de dag komen en vooral een nieuwe prijs pakken.”

Toch is het ook oppassen voor de Koninklijke, zeker voor kaartenpakkers als Sergio Ramos en Casemiro. Marca meldt namelijk dat een rode kaart wel eens desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor Real met het oog op de Clasico. De FIFA zou namelijk bepaald hebben dat de schorsing daarvoor gewoon doorgevoerd wordt in de volgende wedstrijd. En dat is dus tegen Barcelona...