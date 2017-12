Het verschil tussen het stabiele Club Brugge en het wispelturige Anderlecht: Hein zoekt wat Ivan al vond

Na afgelopen weekend kunnen we alvast één conclusie trekken met het oog op de topper van volgende week: Anderlecht is even wisselvallig als Club standvastig is. Al wil dat niet zeggen dat Leko en co. zondag al gewonnen spel hebben. Want net zo goed wordt het zo’n match waarin paars-wit wel topniveau haalt. Toch zien wij vier redenen waarom het bij Club zoveel gesmeerder loopt.