Zuid-Korea verslaat Noord-Korea: own goal beslist beladen voetbalwedstrijd

De Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse nationale voetbalteams hebben elkaar dinsdag in de Japanse hoofdstad Tokio in de ogen gekeken tijdens de East Asian Cup. De Zuid-Koreanen trokken met 1-0 aan het langste eind in de aparte wedstrijd gezien de spanningen tussen beide landen. Een own goal van Yong-Chol Ri bleek beslissend...

“Het was een speciale wedstrijd voor ons, in het bijzonder voor de spelers en voor het land”, stelde Jorn Andersen, de Noorse bondscoach van Noord-Korea. “Ik denk dat de spelers wat nerveus waren tijdens de eerste dertig minuten. Ze speelden niet bevrijd, zoals zaterdag tegen Japan (1-0 nederlaag). Ik weet niet waarom we slecht gespeeld hebben.”

Al meer dan zestig jaar staan beide landen op het Koreaanse schiereiland op gespannen voet. Eind november voerde Noord-Korea nog een test uit met een intercontinentale ballistische raket. Ze legde ongeveer duizend kilometer af alvorens neer te storten in de Japanse Zee.

Noord-Korea en Zuid-Korea troffen elkaar in het kader van de East Asian Cup in Japan, een bondgenoot van Zuid-Korea. Op dat toernooi, dat zaterdag van start ging, ontmoeten de vier beste landen van de regio (Japan, Zuid-Korea, Noord-Korea en China) elkaar. De Noord-Koreaanse voetballers kregen een speciaal visum van de Japanse autoriteiten om te kunnen deelnemen aan de East Asian Cup. Normaal gezien wordt het Noord-Koreanen niet toegestaan voet te zetten op Japanse bodem. De beslissing werd door de voorzitter van de Japanse voetbalbond toegejuicht als “een kans om te tonen dat politiek geen plaats heeft in de sport”.

De East Asian Cup is een toernooi dat om de twee jaar georganiseerd wordt. De eerste editie ging door in 2003. Zuid-Korea pakte in 2015 de eindzege in China.