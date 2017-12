Dries Mertens heeft hilarische verrassing in petto voor Napoli-supporter

Dries Mertens is ongelooflijk populair in Napels. De Rode Duivel heeft er zich de voorbije jaren ontpopt tot een favoriet bij de supporters. Dat bleek nog maar eens uit een Instagram-video die de ronde doet op het internet. Een fan van Napoli vroeg Mertens om iets in de camera te zeggen tegen zijn vriendin Rita. Maar Mertens zou Mertens niet zijn als hij geen grap achter de hand hield. En zo geschiedde...

"Hallo... Rita", begon Mertens, alvorens hij met een verbazende blik richting de supporter keek. "Heb jij een vriendin? Arm meisje! Ciao Rita." De man die hem de originele vraag stelde, kon er net als zijn vrienden geweldig mee lachen.