Slecht nieuws voor Toby Alderweireld, positieve signalen over blessure Kompany

Tottenham Hotspur zal het langer dan verwacht zonder Rode Duivel Toby Alderweireld moeten doen. De verdediger, die sukkelt met de hamstrings, zou normaal gezien na Kerstmis terugkeren uit blessure, maar dat blijkt nu te optimistisch. Tottenham meldde op haar website dat het Alderweireld minstens tot februari moet missen.

“Alderweireld’s blessure wordt verder opgevolgd. Hij maakt progressie en zal waarschijnlijk terugkeren in februari”, lieten de Spurs op hun website noteren.

Alderweireld moest in het Champions League-duel van Tottenham tegen Real Madrid (3-1 zege) op 1 november na 24 minuten naar de kant nadat hij een pijnscheut voelde in de hamstrings. Door de blessure miste hij onder meer de oefeninterlands van de Rode Duivels tegen Mexico (3-3) en Japan (1-0).

Tottenham treft woensdagavond (om 21u00) op de zeventiende speeldag van de Premier League promovendus Brighton. Naast Alderweireld moeten de Londenaars ook verdediger Darwinson Sanchez (geschorst) en middenvelder Victor Wanyama (knieblessure) missen. De Spurs zijn na een 5/15 de voorbije weken weggezakt naar de zesde plaats.

Pep Guardiola heeft dan toch nog wat goed nieuws over Vincent Kompany

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd bij Swansea City, de pers toegesproken. De Catalaan kwam ook terug op de nieuwe blessure van Vincent Kompany. Kompany werd tijdens de rust van de gewonnen Manchester Derby op Old Trafford (1-2) vervangen. “Het zou wel eens minder erg kunnen zijn dan we verwachten”, bleef Guardiola hoopvol.

“Ik denk dat de blessure van Vincent wel eens zou kunnen meevallen”, stak Guardiola van wal. “Het is misschien minder erg dan we zouden denken. We hopen op korte termijn op hem te kunnen rekenen, maar dat weten we niet zeker. Hij mist zeker de partij bij Swansea.” Guardiola wilde niet zeggen waar Kompany geblesseerd was geraakt. Het enige dat hij kwijt wou, was dat het een “spierblessure” betrof.

Guardiola kwam ook nog eens terug op de hetze na de partij van zondag. Onder meer Manchester United-coach José Mourinho en spits Romelu Lukaku zouden toen in de clinch zijn gegaan met enkele City-spelers. Mikel Arteta, de assistent van Guardiola, zou er zelfs een scheur in de wenkbrauw aan hebben overgegaan. “Het enige dat ik hier over wil zeggen is dat we zeker niet te hard gevierd hebben”, was Pep duidelijk. “We waren gewoon blij, hetgeen logisch is na zo’n belangrijke zege in een derby. Ik heb zo’n zeges ook in Spanje en Duitsland meegemaakt en onze blijdschap was vergelijkbaar met hetgeen ik in die landen meemaakte. Bovendien bleef het binnen de kleedkamermuren. Er is niets uitzonderlijks gebeurd en we hebben altijd respect gehad voor de tegenstander. Of het tumult onze prestatie overschaduwd heeft? Dat denk ik niet. We hebben uitstekend gespeeld en ik weet dat iedereen dat gezien heeft.”