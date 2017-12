Moeskroen trekt Olivier Werner aan om keepersprobleem op te lossen

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Excel Moeskroen heeft dinsdag de komst van Olivier Werner aangekondigd. De doelman zat zonder club en tekende een contract tot het einde van het seizoen op Le Canonnier, met een optie op nog een extra seizoen. Werner moet het doelmannenprobleem oplossen, waar de Henegouwers mee kampen.

Moeskroen kampt sinds enkele weken met een probleem in doel. Eerste doelman Logan Bailly is voor langere periode out met een scheur in de adductoren en les Hurlus hebben weinig vertrouwen in de twee jonge doelmannen achter hem, Jean Butez (22) en Clément Libertiaux (19). Butez is overigens zelf nog maar net terug na een nekblessure.

De 32-jarige Werner zat sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract in juni bij de Franse tweedeklasser Sochaux niet verlengd werd. Werner had op dat moment al een heel seizoen niet gespeeld, na in augustus 2016 een scheen- en kuitbeenbreuk te hebben opgelopen. Eerder was het jeugdproduct van Standard in ons land actief bij Bergen (2004-2005 en 2011-2014), Virton (2005-2006), KV Mechelen (2006-2007), FC Brussels (2007-2010), Eupen (2010-2011) en Cercle Brugge (2014-2015).