Ook het Portugese ‘Tegen de Sterren op’ lacht met het toneel en de tirade van Standard-trainer Sa Pinto

Standard-trainer Ricardo Sa Pinto is niet alleen ‘talk of the town’ in België, ook in Portugal hebben ze zijn opvallend optreden gezien tijdens de Croky Cup-wedstrijd tegen Anderlecht. Het Portugese tv-programma Donos Disto Tudo, zeg maar de Portugese ‘Tegen de Sterren op’, speelde in een komische sketch het toneeltje van Sa Pinto en zijn tirade tegen RTL-journalist Stéphane Pauwels na…