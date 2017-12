Genkse interimcoach Jos Daerden: “Niet van plan een Frutosje te doen”

Genk - Racing Genk neemt het woensdagavond (om 20u00) in de kwartfinales van de Croky Cup op tegen Waasland-Beveren. De Limburgers doen dat zonder coach Albert Stuivenberg, die zondag de laan werd uitgestuurd. Assistent Jos Daerden neemt voorlopig over als hoofdcoach, maar wil geen grote veranderingen doorvoeren. “Ik ben niet van plan een Frutosje te doen”, refereerde Daerden naar de korte periode dat de Argentijn Nicolas Frutos dit najaar Anderlecht leidde, als opvolger van René Weiler.

De 63-jarige Daerden keerde begin dit jaar terug als assistent in de Luminus Arena. Eerder had hij die functie in Genk al vervuld tussen 2001 en 2004. “Het is toch een speciale situatie”, besefte de Tongerenaar. “Ik ben er mij van bewust dat het een tijdelijke zaak is. Ik ga mij nu niet anders gedragen. In het voetbal gaat het nu eenmaal zo. De club is lang, en terecht, achter de coach blijven staan maar alles hangt af van het resultaat.”

“Aan het verleden kan je niets meer doen, wel aan de toekomst”, vervolgde Daerden. “En dat is de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Waasland-Beveren. Die hebben we met de technische staf, dus ook nog met Albert, voorbereid. Het zou van heel weinig loyaliteit getuigen als ik nu een “Frutosje” zou doen (heel veel wisselen, red.). Dan zit ik hier niet op mijn plaats. In de beker is het een kwestie van doorgaan of niet, je krijgt geen herkansing.”

“Vergeleken met de eerste competitiewedstrijd van het seizoen (toen Genk en Waasland-Beveren 3-3 gelijk speelden, nvdr) is er bij Waasland-Beveren wel wat veranderd. Gano is vertrokken, Thelin is gekomen. In de plaats van Cools staat Angban. Het geraamte van hun ploeg staat er echter al van vorig seizoen. Met Morioka is er op het middenveld nog kwaliteit bijgekomen. Ik wil ze niet groter maken dan ze zijn maar het is een stevige ploeg. Ze willen altijd vooruit voetballen. Maar dat willen wij ook,” besloot Daerden.

De Limburgers kunnen woensdag niet rekenen op oververmoeide Jere Uronen en de geschorste Joseph Aidoo.