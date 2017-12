Braziliaanse Gremio plaatst zich voor finale op WK voetbal voor clubs

Het Braziliaanse Gremio heeft zich dinsdag ten koste van het Mexicaanse Pachuca geplaatst voor de finale van het WK voetbal voor clubs in Abu Dhabi. Het werd 1-0.

In de eerste halve finale van het WK voor clubs stond het na 90 minuten nog altijd 0-0. De Brazilianen hadden in de reguliere speeltijd wel enkele stevige kansen, maar onder meer door een sterk keepende Oscar Perez zat een doelpunt er niet in. Na zes minuten in de verlengingen kwam eindelijk het eerste en enige doelpunt. De ingevallen Everton schoot Gremio met een prachtig gekruld schot op voorsprong.

Tien minuten voor tijd zakte bij de Mexicanen de moed helemaal in de schoenen toen middenvelder Victor Guzman zijn tweede gele kaart pakte. Pachuca kon het tij niet meer keren en speelt om de derde plaats. In de andere halve finale neemt Real Madrid het woensdag op tegen Al Jazira, de club van Mbark Boussoufa.