Laurent Ciman is woedend na verplichte transfer naar nieuwe ploeg in MLS

Rode Duivel Laurent Ciman (32) maakt een transfer naar Los Angeles FC, een nieuwe ploeg in de MLS. De verdediger moest verplicht vertrekken bij Montreal Impact en is woedend op die beslissing. Dat bleek op Twitter, waar Laurent Ciman allerlei berichten van boze fans retweette. Ciman verliet Standard voor Montreal Impact in 2015 omdat zijn autistisch dochtertje in Canada een betere behandeling en begeleiding kon krijgen.

Los Angeles FC is een nieuw opgerichte ploeg, en moest dus via een draftsysteem spelers aantrekken. Montréal Impact koos ervoor om twee van die draftspelers van LAFC over te nemen - Jukka Raitala en Raheem Edwards - en bood in ruil de ervaren Ciman (32) aan. Een verplichte verhuis dus voor de verdediger, die er niet mee opgezet lijkt. Hij retweette op zijn Twitteraccount berichten van boze Montreal-fans die de beslissing van het bestuur “amateuristisch” noemen.

“Onwaarschijnlijk. Montréal maakt de grootste fout uit zijn geschiedenis. Een speler als Ciman wisselen, dat doe je gewoon niet. Hij kwam naar de MLS voor zijn dochter, integreerde zich in Montréal en heeft er zelfs een huis gebouwd”, zo luidde één van de tweets die Ciman retweette. “Losers. Amateurisme 101 (...) Sorry maar dit lijkt nergens op”, zo staat ook te lezen op zijn tijdlijn, net als dit geretweette bericht van een Standard-fan: “Het is schandalig wat ze Laurent Ciman aandoen. Hij gaf hen alles en zo bedanken ze hem? Dat verdient niemand, sportief en menselijk gesproken”.

Ook Diana Saiu, de vrouw van Laurent Ciman was gefrustreerd na de bekendmaking van het nieuws. “We kunnen nu alleen maar hopen dat de Californische zon zal schijnen op ons. Bedankt voor alle berichten, we houden van jullie”, klonk het in een tweet.

Il nous reste juste à espérer que le soleil californien brille sur nous ... merci à vous , nos québécois de coeur ! On vous aimeavec @LaurentCiman23 — Diana Ciman Saiu (@DianaCiman) December 12, 2017

Laurent Ciman verruilde in 2015 Standard voor het Canadese Montreal Impact, vooral omdat zijn autistisch dochtertje in Canada een betere medische behandeling en begeleiding kon kunnen krijgen. Nu verhuist hij dus - verplicht - naar Los Angeles, naar de nieuwe club Los Angeles FC. Die nieuwe club werd opgericht door enkele sterren, waar acteur Will Ferrell en Magic Johnson deel van uitmaken. Opvallend: ook Kortrijk-eigenaar Vincent Tan zit er in het bestuur. LAFC trok eerder al Carlos Vela (ex-Arsenal aan).

In zijn eerste seizoen werd hij verkozen tot beste verdediger van de MLS. Ciman startte zijn loopbaan in 2002 bij zijn jeugdclub Olympic Charleroi (2002-2003) en verdedigde nadien de kleuren van Sporting Charleroi (2003-2008), Club Brugge (2008-2009), Kortrijk (2009-2010) en Standard (2010-2015). Hij werd 64 keer voor de Rode Duivels geselecteerd. Dat leverde hem evenwel slechts 19 caps op.

Straks ploegmaat van… Cristiano Ronaldo?

Het ziet er dus naar uit dat Laurent Ciman met tegenzin naar LAFC trekt, maar de kans bestaat dat hij er na het WK ploegmaat wordt van Cristiano Ronaldo. De Portugees wordt al even gelinkt met een vertrek bij Real Madrid, bij die geruchten wordt de nieuwe ploeg Los Angeles FC al langer genoemd. Cristiano Ronaldo wordt in februari 33 en zou wel oren hebben naar een megacontract buiten de Europese competities.