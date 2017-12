Stijn Vreven riskeert opnieuw straf na zware kritiek: “Altijd lastig tegen twaalf man”

NAC-trainer Stijn Vreven kon de thuisnederlaag tegen FC Twente (1-2) dinsdag maar moeilijk verkroppen. “Het is altijd lastig om tegen twaalf man te spelen”, wees de Belg naar scheidsrechter Siemen Mulder.

“Moet ik alles opnoemen wat de arbiter in deze wedstrijd niet goed heeft gedaan? Dat slaat nergens op. De scheidsrechter besliste op heel belangrijke momenten niet in ons voordeel. Daardoor hebben wij verloren. Zeer onterecht, want wij waren de betere ploeg. Deze wedstrijd kun je gewoon niet verliezen, maar toch hebben we dat gedaan. Dat is extra pijnlijk.”

Volgens Vreven kwamen de treffers van FC Twente tot stand door “niet goed fluiten van de scheidsrechter”. Ook had NAC volgens de coach in de extra tijd recht op een strafschop na een handsbal. “Die speler van FC Twente pakte de bal net niet klemvast.”

Vreven ging na afloop op het veld woedend verhaal halen bij Mulder. De arbiter stuurde hem weg. Voor de NAC-trainer dreigt derhalve een nieuwe sanctie, nadat hij eind vorige maand naar de tribune was gestuurd en voor één wedstrijd werd geschorst.