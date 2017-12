COMMENTAAR. Kompany is het zorgenkind van de Rode Duivels, maar toch moet hij mee naar het WK

Hoelang maken we ons al zorgen om ­Vincent Kompany? Op het WK 2014 in Brazilië was de inmiddels 31-jarige verdediger een zorgenkind, waardoor hij het derde groepsduel tegen Zuid-Korea miste en maar op het nippertje klaar raakte voor tweede ronde tegen de VS. Het EK 2016 in Frankrijk heeft de gewezen aanvoerder van de Rode Duivels zelfs niet gehaald. Vier lange jaren sukkelt hij al van de ene blessure in de andere revalidatie. Van de 40 interlands die de Rode Duivels sinds het WK in Brazilië afwerkten, speelde hij er maar elf mee. Dat is amper 27,5 procent. Nu is hij weer geblesseerd.