Wanneer krijgt Mazzu zijn kans bij een topclub? “Ben ik te defensief? Met spelers van Anderlecht speel ik anders”

Zondag legde Charleroi Anderlecht al over de knie en vanavond moet Club Brugge volgen. Want de beker is hét hoofddoel van de dit seizoen alweer weergaloze Zebra’s. “Als we voorbij Club geraken, is het now or never”, beseft Felice Mazzu (51). En dan kan de succesvolle coach misschien toch eens naar een topclub. Ondanks een ziel in zwart-witte strepen.