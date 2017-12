Croky Cup geen publiekstrekker: Club Brugge krijgt stadion maar voor een derde gevuld voor komst Charleroi

De Belgische beker is nog altijd geen publiekstrekker. Club Brugge verwacht vanavond voor het duel tegen Charleroi – in competitietermen nummer één tegen nummer twee – amper 10.000 fans. Nu ja, amper. Het zou nog steeds de op twee na drukst bewoonde bekermatch in het Jan Breydelstadion van de laatste vijf jaar betekenen.

Een vierde minder toeschouwers, zo schat Club Brugge de invloed in van de sneeuw op de ticketverkoop voor de bekermatch tegen Charleroi. Blauw-zwart zag de verkoop stokken sinds het afgelopen weekend zwaar begon te sneeuwen in West-Vlaanderen en strandt voorlopig op een kleine 10.000 verkochte kaartjes. Met de nog lopende onlineverkoop hoopt Club uiteindelijk op net iets meer dan 10.000 fans. Niet bepaald een topbezetting voor een duel tussen de nummers één en twee uit de competitie. Het bovendeel van de Zuid- en Oosttribune gaat zelfs niet eens open.

Maar sneeuw is niet de enige spelbreker. De belangstelling voor de Croky Cup blijft gewoon ondermaats. In alle ­bekerwedstrijden van de afgelopen vijf jaar slaagde Club er maar één keer in om het stadion uitverkocht te krijgen: in het seizoen 2015-2016, toen AA Gent in de halve finales op bezoek kwam. 10.000 aanwezigen zou vreemd genoeg zelfs de op twee na best bijgewoonde Brugse bekerwedstrijd van de laatste vijf jaar betekenen. Alleen de derby tegen Cercle Brugge in de halve finales van de editie 2014-2015 lokte nog meer volk: zo’n 16.000 man. Maar ook dat is maar een bezetting van iets meer dan de helft van een normale competitiewedstrijd.

De trend in Brugge is ook op nationaal vlak zichtbaar in de (grote) stadions. De uitverkochte klassieker Anderlecht-Standard zorgde in de 1/8ste finales nog voor een opleving, maar die krijgt bij de topploegen in de kwartfinales nergens navolging. Niet in Brugge en ook niet in Genk, waar ze vanavond tegen Waasland-Beveren maximaal 5.000 fans verwachten. Sinds de kwartfinales van de beker in 2015 over één wedstrijd worden gespeeld, verwelkomde alleen AA Gent al eens meer dan 10.000 fans. Ver onder het competitiegemiddelde.

Geen kolkend Olympia

En dat heeft zijn invloed. Ook bij Club. Met 10.000 fans is niet alleen de recette laag, het doet Jan Breydel ook een pak minder hard kolken. Een brullend Olympia is nochtans een van de fundamenten waarop Club de sterke thuisreputatie heeft gebouwd. “Morgen hebben we de steun van onze supporters nodig”, lanceerde trainer Ivan Leko gisteren via de clubwebsite dan ook nog een oproep aan de fans om naar het stadion af te zakken. “Onze twaalfde man is echt nodig in deze zeer belangrijke wedstrijd. 15.000 of 30.000 fans in het stadion, dat maakt gewoon een verschil.”