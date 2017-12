Club Brugge kan niet rekenen op Jelle Vossen voor “Champions League”-match tegen Charleroi

Club Brugge kan vanavond nog steeds niet rekenen op de diensten van Jelle Vossen. De aanvaller viel tijdens de vorige bekerwedstrijd op Zulte Waregem uit met een letsel aan de enkel en de knie en wordt klaargestoomd voor de wedstrijd van zondag tegen Anderlecht. Al is het lang niet zeker dat Vossen die match ook effectief haalt. German Mera behoort voor het eerst sinds lang nog eens tot de (brede selectie). De laatste keer dat Mera effectief de bank haalde, was op 25 oktober in Genk. De Bock valt naast de selectie. Vanavond vallen nog drie namen af. Vlietinck en Touba zijn nog steeds geblesseerd.