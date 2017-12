Dejaegere sakkert na bekerexit AA Gent: “Het was strafschop. Punt, uit”

Na een desastreuze eerste helft ging AA Gent onder impuls van een gedreven Brecht Dejaegere op zoek naar de aansluitingstreffer. Bij een infiltratie in de zestien van Kortrijk ging Dejaegere neer na een contact met Hannes Van der Bruggen. Het hele stadion leek zich te kunnen vinden in de beslissing van ref Vertenten – hij gaf de Gentse middenvelder geel voor een schwalbe – maar die zag het duidelijk anders.

Foto: Isosport

Foto: Isosport

Foto: BELGA

“Voor mij was dat strafschop, punt uit. Ik word duidelijk geraakt, geen discussie mogelijk. En even later waren er nog enkele fases waarbij de ref ons niet gunstig gezind was. Zag je hoe ze me een duw verkochten, waardoor ik een elleboog in mijn gezicht kreeg? Dan ben ik altijd degene die zich laat vallen. En dan was er nog die fase met Sylla. Als Hannes geel had gekregen bij die strafschopfase, mocht hij dan sowieso gaan douchen.”